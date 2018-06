Amministrative, alle 19 ha votato il 44,05% degli aventi diritto

(Sesto Potere) – Roma – 10 giugno 2018 – In Italia alle ore 19 ha votato il 44,05% degli aventi diritto (il 40,3% nella precedente tornata elettorale). La maggiore affluenza alle urne nelle regioni: Liguria (con il 47,80%), Piemonte (con il 46,57%), Abruzzo (46,39%), Puglia (46,24%), Lazio (46,03%), Sardegna (45,38%) ed Emilia-Romagna (45,28%).

I dati dell’affluenza pervenuti al Viminale sono completi e relativi a tutti i 623 dei comuni coinvolti in questa tornata elettorale.

Ricordiamo che i dati sui comuni siciliani sono consultabili sul sito della Regione Siciliana, fra l’altro l’isola è la terra più coinvolta in questa tornata , con 137 Comuni (di cui 5 capoluoghi) e un milione e 643 mila elettori.

Alle urne sono attesi – oltre ai siciliani – anche: 844 mila elettori nel Lazio (47 Comuni), 811 mila in Campania (93 Comuni), 694mila in Lombardia (102 Comuni), 666 mila in Puglia (45 Comuni), 526 mila in Veneto (46 Comuni), 319 mila in Toscana (21 Comuni), 178 mila nelle Marche (16 Comuni), 164 mila in Umbria (8 Comuni), 162 mila in Calabria (49 Comuni), 159 mila in Abruzzo (31 Comuni), 132 mila in Sardegna (38 Comuni) , 125 mila in Liguria (20 Comuni), 120 mila in Emilia Romagna (si vota 18 Comuni), 108 mila in Piemonte (63 Comuni), 54 mila in Basilicata (13 Comuni) e 37 mila in Molise (14 Comuni)

I seggi rimarranno aperti fino alle ore 23. E a seguire le operazioni di voto lo scrutinio.

L’eventuale ballottaggio sarà tra due settimane, il 24 giugno.