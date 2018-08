Abusivismo commerciale ed evasione fiscale sulle case vacanze: giro d’affari di 22 miliardi di euro 

(Sesto Potere) – Roma – 17 agosto 2018 – Dall’inizio dell’estate la Guardia di Finanza ha condotto 500 attività di Polizia Economica-Finanziaria al giorno (20 ogni ora) a tutela dei cittadini e delle imprese sane. Dal bilancio dell’attività di controllo sono emersi 2.187 venditori abusivi individuati e 210 mila articoli contraffatti o non sicuri tolti dal mercato ogni giorno per un totale di 9 milioni e mezzo di prodotti sequestrati.

Più nel dettaglio, in merito all’abusivismo commerciale: sono stati individuati 2.187 venditori abusivi: si tratta di persone che non hanno mai richiesto la licenza e i permessi previsti dalla normativa commerciale e di pubblica sicurezza ovvero di quegli esercenti che, seppur in regola con le autorizzazioni, non hanno mai comunicato al Fisco l’avvio delle attività o non hanno mai installato gli apparecchi per l’emissione dello scontrino.

Nelle città d’arte e turistiche numerosi i sequestri nei confronti dei venditori abusivi di aste per selfie, ombrellini, braccialetti, parasole e souvenir vari, ma soprattutto di acqua, che in numerosi casi è risultata essere di provenienza sconosciuta, con bottigliette senza sigillo di sicurezza e, quindi, riempite e conservate chissà dove.

Sequestrati 9 milioni e mezzo di articoli contraffatti o non sicuri, con una media di oltre 210 mila pezzi al giorno tolti dal mercato. Denunciati 761 responsabili e scoperti 15 opifici e depositi clandestini in cui venivano prodotte e stoccate le merci irregolari, destinate a rifornire gli “abusivi”.

Giocattoli, abbigliamento e materiali elettrici i prodotti maggiormente falsificati. Le investigazioni delle Fiamme Gialle partono dalle spiagge o dalle vie centrali delle località di villeggiatura e delle città d’arte dove i “prodotti contraffatti” vengono sequestrati sino ad arrivare, percorrendo a ritroso l’intera filiera del falso, ai produttori/importatori e ai centri di smistamento e distribuzione della merce illecita.

Ed anche quest’estate sotto la lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle sono finiti i proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di vacanza: degli 895 controlli complessivamente svolti, uno su due è risultato irregolare. 539 le violazioni rilevate. In Puglia, Toscana e Lazio i casi più numerosi. Per non parlare dei “ghost hotel” di Taormina (ME): individuati Bed & Breakfast completamente sconosciuti al Fisco e appartamenti affittati “in nero”.

Dati che certo non aiutano il settore ricettivo e turistico italiano.

“La piaga dell’abusivismo è ben lontana da essere risolta. È sempre più necessario mettere in campo tutti gli strumenti possibili per tutelare le imprese oneste da questa enorme concorrenza sleale”, è il commento di Confesercenti sugli esiti degli oltre 22mila controlli effettuati tra giugno e agosto dalla Guardia di Finanza.

“Abbiamo stimato – continua Confesercenti – che l’abusivismo genera un giro d’affari di 22 miliardi di euro solo nei settori commercio e turismo. Il fenomeno non danneggia solo le imprese che lavorano rispettando le regole, ma anche lo Stato che perde 11,5 miliardi di euro in mancato gettito fiscale e contributivo”.

“Se riuscissimo ad azzerare completamente le attività abusive – conclude Confesercenti – ci sarebbero abbastanza fondi per finanziare ad esempio un cospicuo taglio dell’Irpef e dalla regolarizzazione emergerebbero 32mila posti di lavoro. Una vera e propria spinta per l’occupazione”.