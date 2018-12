7 nuovi soci in Fondazione Carisp Forlì

(Sesto Potere) – Forlì – 7 dicembre 2018 – Nella seduta di ieri pomeriggio giovedì 6 dicembre 2018 l’Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha proceduto alla conferma di tre componenti ed alla nomina di quattro nuovi soci.

L’Assemblea dei soci è la garante del rispetto degli interessi storici e originari della Fondazione ed ha tra le proprie attribuzioni la nomina del Collegio dei probiviri della Fondazione e la designazione della metà dei componenti il Consiglio generale.

Il Presidente Pinza ha rivolto ai 7 eletti, anche a nome dei componenti degli altri organi della Fondazione, i migliori auguri di un proficuo lavoro.

Sono entrati così a far parte della rinnovata Assemblea:

SOCI CONFERMATI:

Antonio Ascari Raccagni: Direttore della U.O.C di Dermatologia presso l’Ospedale di Ravenna dal 2016, già direttore della U.O.S. di Dermatologia presso l’Ospedale di Forlì. E‘ docente al Master di II livello in Chirurgia Dermatologica dell’Università di Siena. E’ autore di oltre 75 articoli scientifici, numerosi su Riviste Internazionali.

Marco Martines: Avvocato penalista patrocinante in Cassazione e Docente a contratto in Procedura penale presso l’Istituto di Applicazione Forense dell’Università di Bologna. E’ stato Presidente della Camera Penale della Romagna dal 2008 al 2018 ed è Responsabile della scuola territoriale per la formazione dei difensori d’ufficio della stessa Camera.

Roberto Pistolesi: Architetto, svolge la propria attività prevalentemente nel settore delle opere pubbliche, con specializzazione nel restauro e recupero del patrimonio storico architettonico. Nel 2002 ha conseguito la Medaglia d’Oro della Comunità Europea 1° Premio Europa Nostra per il Restauro della Rocca Vescovile di Bertinoro. Dal 1993 collabora con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna per la ricognizione del patrimonio storico architettonico.

SOCI NUOVI:

Sofia Bandini: Ricercatrice, è docente a contratto di Diritto dell’Economia presso l’Università di Bologna. Già membro del Consiglio Centro Interdipartimentale delle Ricerche sul Diritto delle Comunità Europee dell’Università di Bologna, fa parte del Comitato scientifico di AICCON per lo studio dei contratti di appalto pubblico.

Roberto Farneti: Professore Associato di Scienza Politica presso la Facoltà di Economia e Management dell’Università di Bolzano. Ha avuto incarichi di insegnamento in diverse università straniere, tra cui la UCLA E’ membro della Alexander von Humboldt Stiftung.

Ha pubblicato articoli su riviste internazionali.

Patrizia Graziani: Avvocato in Forlì, è componente della Commissione legislazione Distretto Nord Est, Presidente di Acer (Azienda Casa Emilia Romagna) di Forlì-Cesena e Componente del Direttivo di Federcasa. Già consigliere comunale di Forlì, con l’incarico di Presidente della Commissioni Pari Opportunità e Vice Presidente della Commissione Bilancio.

Stefano Orioli: concertista e docente di pianoforte principale presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, laureato al DAMS di Bologna, ha vinto diversi Premi come solista (Concorso pianistico di Osimo nel 1975) e in duo (2° Premio al Concorso Internazionale “Valentino Bucchi” di Roma nel 1984, 1° Premio al Concorso di musica da camera di Caltanissetta nel 1985, 1° Premio al Concorso “Bela Bartok” di Roma nel 1988).