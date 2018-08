368 spiagge italiane Bandiera Blu 2018, in Emilia-Romagna sono 7

(Sesto Potere) – Roma – 7 maggio 2018 – Presentata questa mattina nella sede del Cnr l’annuale classifica delle Bandiere Blu, 32^ edizione dell’iniziativa di valorizzazione ambiantale promossa dalla FEE (Foundation for Environmental Education – Fondazione per l’educazione ambientale) con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) e la stretta osservanza di procedure che seguono il protocollo Uni-En Iso 9001-2008.

Quest’anno i comuni italiani vincitori sono stati 175 (l’anno scorso erano stati 163) per complessive 368 spiagge, pari al 10% di quelle premiate su scala internazionale.

Guida la classifica la Liguria con 27 località premiare , seguita dalla Toscana con 19 località e dalla Campania con 18 bandiere.

Al quarto posto le Marche con 16 comuni, uno in meno dello scorso anno (Gabicce mare).

Poi seguono: la Puglia con 14 bandiere; la Sardegna a 13 località ; l’Abruzzo e la Calabria a 9.

Veneto e Lazio a 8 bandiere; Emilia Romagna a 7 (una più dell’anno scorso, con l’aggiunta di Cattolica); la Sicilia a 6; la Basilicata a 4 e il Friuli Venezia Giulia con due Bandiere.

Chiude la classifica il Molise che vanta soltanto una Bandiera, una in meno dell’anno scorso.

A migliorare in Italia è anche la situazione di approdi turistici e laghi, aumentati quest’anno rispettivamente a 70 (67 nel 2017) e 16 (dai 13 precedenti).

Ecco le 6 località Premiate in Emilia Romagna nel 2018

Ferrara – Comacchio – Lido Spina, Lido di Volano/Nazioni/Lido degli Scacchi/Pomposa/Garibaldi, Lido degli Estensi

Ravenna – Ravenna – Marina Romea/Porto Corsini,Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/Lido di Classe, Casal Borsetti , Cervia – MilanoMarittima/Pinarella

Forlì-Cesena – Cesenatico – Zadina, Levante (Valverde,Villamarina), Ponente

Rimini –. Bellaria Igea Marina – Igea Marina. Misano Adriatico – Punto Dieci/Porto Verde, Rio Alberello. Cattolica – Regina dell’Adriatico.

Continuano a rimanere fuori località prestigiose come Rimini e Riccione.

Info

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE (Foundation for Environmental Education) ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile. Una spiaggia può ottenere la Bandiera Blu se è ufficialmente designata come area di balneazione a livello nazionale (o internazionale) con almeno un punto di campionamento per le analisi delle acque di balneazione. La spiaggia deve avere i servizi necessari e gli standard in conformità ai criteri Bandiera Blu e rispondere a 25 requisiti imperativi.

La FEE, Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non governativa e non-profit con sede in Danimarca. La FEE agisce a livello mondiale attraverso le proprie organizzazioni ed è presente in più di 73 paesi nel mondo (in Europa, Nord e Sud America, Africa, Asia e Oceania). L’obiettivo principale dei programmi FEE è la diffusione delle buone pratiche ambientali, attraverso molteplici attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità.